Team Chile obtuvo inédito resultado en los Panamericanos Junior de Asunción: Llegó a 65 medallas

Por CNN Chile

24.08.2025 / 15:29

Con esta impecable campaña, los deportistas chilenos superaron las preseas obtenidos en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

El Team Chile logró una participación histórica en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Los seleccionados chilenos obtuvieron 18 medallas de oro, 19 de playa y 28 de bronce, logrando 65 en total.

Con esta actuación, se superan las preseas de los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

En esa oportunidad se llegó a 12 preseas de oro, 15 de plata y 31 de bronce, con 58 en total.

El Team Chile obtuvo medallas en una variedad de disciplinas deportivas:

  • Canotaje
  • Natación artística
  • Patinaje artístico
  • Gimnasia artística
  • Karate
  • Lanzamiento del martillo
  • Triatlón
  • Levantamiento de pesas
  • Patinaje de velocidad
  • Esquí náutico
  • Atletismo
  • Hockey césped
  • Básquetbol
  • Rugby
  • Taekwondo
  • Ciclismo de pista
  • Ciclismo
  • Natación
  • Remo
  • Judo
  • Esgrima
  • Ciclismo BMX
  • Tiro al vuelo
  • Tiro al blanco

