Acosta, Crovetto y Jiménez lideran reacción chilena en Instagram de Bergs tras golpe a Christian Garín en Copa Davis

Una fuerte controversia se desató en la serie clasificatoria de la Copa Davis entre Chile y Bélgica luego de un polémico episodio en el cuarto partido de la jornada. Christian Garín, recibió un violento golpe en el rostro por parte del tenista belga Zizou Bergs, lo que provocó su retiro del encuentro y una ola de reacciones en redes sociales.

El enfrentamiento se encontraba en el tercer set cuando Garín, tras asegurar un punto clave, fue sorpresivamente arrollado por Bergs, quien celebraba efusivamente y se dirigía al cambio de lado.

En su carrera, el europeo impactó con su hombro el ojo del chileno, dejándolo en el suelo y con una visible inflamación.

Garín, afectado por el golpe, solicitó al umpire la suspensión del partido. Sin embargo, su reclamo fue desestimado y, en cambio, el juez decidió descalificarlo, lo que encendió aún más la indignación entre los hinchas nacionales.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve… but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m

— Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2025