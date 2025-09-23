Deportes alejandro tabilo

Alejandro Tabilo celebra título en Chengdú: “Es un sueño hecho realidad”

Por CNN Chile

23.09.2025 / 11:51

El chileno conquistó el ATP 250 de Chengdú tras superar a Lorenzo Musetti en una final muy disputada. En el pospartido destacó a su equipo, a su pareja y agradeció la atmósfera vivida durante la semana en China.

Alejandro Tabilo vivió una jornada histórica en China. El número uno de Chile levantó el trofeo del ATP 250 de Chengdú tras imponerse al italiano Lorenzo Musetti en una final de gran intensidad que se definió en tres sets.

En la ceremonia de premiación, Tabilo no escondió su emoción. “Primero que todo, fue una final muy dura. Venía desde la qualy y ahora estoy levantando el título, es un sueño hecho realidad”, afirmó el zurdo, quien obtuvo el tercer campeonato ATP de su carrera.

El chileno también tuvo palabras para su rival: “Felicitaciones a Lolo y a su equipo. Fue una final muy dura y sé que perdiste tu segunda final, ojalá que ganes este título alguna vez”.

Tabilo destacó el rol de su círculo cercano en este logro: “Gracias a mi equipo, mi novia es increíble también. Tenerlos a todos ahí ha sido fundamental en estas dos semanas tan emocionantes”.

El campeón además agradeció al público y a la organización del torneo: “Gracias a todos los espectadores que han venido, se vivió una gran atmósfera. Ha sido una semana loca, pero maravillosa. Gracias a la organización porque aquí me siento como en casa y espero verlos el próximo año”.

Con esta victoria, Tabilo no solo celebra un nuevo título, sino que también vuelve a meterse en el top 100 del ranking ATP, consolidando un cierre de temporada que lo confirma como uno de los protagonistas del circuito.

