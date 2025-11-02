Tabilo avanza en Atenas: Tras una dura victoria enfrentará a Novak Djokovic en octavos de final

El chileno superó al australiano Adam Walton en más de tres horas de juego y ahora se medirá ante el número uno del mundo en el ATP 250 de Atenas.

Alejandro Tabilo logró un triunfo fundamental en su estreno en el ATP 250 de Atenas, tras vencer en un extenso y disputado partido al australiano Adam Walton (83°) por 7-6(7), 6-7(8) y 7-5. El número 1 de Chile y 82° del mundo necesitó más de tres horas para imponerse en un duelo que se definió por detalles, mostrando carácter y solidez en los momentos decisivos.

El chileno se quedó con el primer set en un ajustado tiebreak y, aunque desperdició un punto de partido en la segunda manga, logró reaccionar en el parcial definitivo. Walton estuvo 5-4 arriba y con servicio para cerrar el encuentro, pero Tabilo quebró en un momento clave y ganó tres juegos consecutivos para sellar su paso a los octavos de final, cortando una racha de tres derrotas consecutivas en el circuito ATP.

Enfrentamiento contra Djokovic

Ahora, el desafío será mayor. En la próxima ronda, Tabilo enfrentará al serbio Novak Djokovic, primer sembrado del torneo y uno de los grandes nombres del tenis mundial. El duelo marcará el regreso del 24 veces campeón de Grand Slam a la competencia oficial, luego de su caída en semifinales del Masters 1.000 de Shanghái ante el monegasco Valentin Vacherot.

Trasmisión del encuentro

El encuentro entre ambos aún no tiene horario confirmado, pero podría disputarse entre el martes 4 o miércoles 5 de noviembre. El chileno buscará repetir sus antecedentes positivos ante el serbio, a quien ya ha derrotado en dos oportunidades anteriores, ambas sobre arcilla. El partido será transmitido por Disney+ Plan Premium.