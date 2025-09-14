Supercopa 2025: Colo Colo vs. U. de Chile con horario y dónde ver el clásico en vivo
Por CNN Chile
14.09.2025 / 10:20
Albos y azules juegan este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.
Todo listo para la Supercopa 2025: Colo Colo enfrenta a Universidad de Chile este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, tras semanas de debate por la sede entre la ANFP, la dirigencia azul y el municipio de Independencia.
Horario y dónde ver
- Día: Domingo 14 de septiembre de 2025
- Hora: 15:00 de Chile
- Estadio: Santa Laura
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: TNT Sports en HBO Max (con suscripción activa)
Canales por cable y satélite
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DirecTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- Entel: 242 (SD) – 243 (HD)
- Claro: 190 (SD) – 490 (HD)
- GTD/Telsur: 71 (SD) – 845 (HD)
- Movistar: 486 (SD) – 931 (HD)
- Tu Ves: 504 (SD) (HD no disponible)
- Zapping: 99 (HD)