Supercopa 2025: Colo Colo vs. U. de Chile con horario y dónde ver el clásico en vivo

Albos y azules juegan este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Todo listo para la Supercopa 2025: Colo Colo enfrenta a Universidad de Chile este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, tras semanas de debate por la sede entre la ANFP, la dirigencia azul y el municipio de Independencia.

Horario y dónde ver

Día: Domingo 14 de septiembre de 2025

Domingo 14 de septiembre de 2025 Hora: 15:00 de Chile

15:00 de Chile Estadio: Santa Laura

Santa Laura TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: TNT Sports en HBO Max (con suscripción activa)

Canales por cable y satélite