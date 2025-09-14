Deportes supercopa

Supercopa 2025: Colo Colo vs. U. de Chile con horario y dónde ver el clásico en vivo

Por CNN Chile

14.09.2025 / 10:20

Albos y azules juegan este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Todo listo para la Supercopa 2025: Colo Colo enfrenta a Universidad de Chile este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, tras semanas de debate por la sede entre la ANFP, la dirigencia azul y el municipio de Independencia.

Horario y dónde ver

  • Día: Domingo 14 de septiembre de 2025
  • Hora: 15:00 de Chile
  • Estadio: Santa Laura
  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: TNT Sports en HBO Max (con suscripción activa)

Canales por cable y satélite

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DirecTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • Entel: 242 (SD) – 243 (HD)
  • Claro: 190 (SD) – 490 (HD)
  • GTD/Telsur: 71 (SD) – 845 (HD)
  • Movistar: 486 (SD) – 931 (HD)
  • Tu Ves: 504 (SD) (HD no disponible)
  • Zapping: 99 (HD)

