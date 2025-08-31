Superclásico 198: Universidad de Chile sufre la expulsión de Calderón en un duelo cargado de tensión

Calderón fue expulsado luego de una fuerte infracción contra Vicente Pizarro en el minuto 32.

El Superclásico 198 entre Universidad de Chile y Colo-Colo no ha estado exento de polémicas y roces.

A los 32 minutos de juego, el defensor azul Franco Calderón fue expulsado luego de una fuerte infracción contra Vicente Pizarro, acción que dejó a la “U” con un hombre menos en pleno primer tiempo.

La jugada se produjo tras una recuperación del mediocampista albo, quien le quitó el balón a Calderón.

El zaguero azul reaccionó con una patada innecesaria, lo que llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja de manera directa.

Antes de esa situación, Colo-Colo también había protagonizado un momento de fricción. A los 14 minutos, Javier Correa recibió la primera tarjeta amarilla del partido tras una acción en la que golpeó a Matías Zaldivia, en una jugada que generó reclamos desde la banca universitaria.