Superclásico 198: Universidad de Chile sufre la expulsión de Calderón en un duelo cargado de tensión

Por CNN Chile

31.08.2025 / 15:42

Calderón fue expulsado luego de una fuerte infracción contra Vicente Pizarro en el minuto 32.

El Superclásico 198 entre Universidad de Chile y Colo-Colo no ha estado exento de polémicas y roces.

A los 32 minutos de juego, el defensor azul Franco Calderón fue expulsado luego de una fuerte infracción contra Vicente Pizarro, acción que dejó a la “U” con un hombre menos en pleno primer tiempo.

La jugada se produjo tras una recuperación del mediocampista albo, quien le quitó el balón a Calderón.

El zaguero azul reaccionó con una patada innecesaria, lo que llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja de manera directa.

Antes de esa situación, Colo-Colo también había protagonizado un momento de fricción. A los 14 minutos, Javier Correa recibió la primera tarjeta amarilla del partido tras una acción en la que golpeó a Matías Zaldivia, en una jugada que generó reclamos desde la banca universitaria.

