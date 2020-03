VIDEO RELACIONADO – Soteldo festejó el triunfo de Colo Colo en Copa Chile (01:17)

La ANFP publicó este miércoles los horarios de la novena fecha del Campeonato Nacional 2020, donde estableció la calendarización del Superclásico 187 del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo.

La asociación decidió que el choque entre azules y albos, que se jugará en el Estadio Nacional, se dispute el domingo 22 de marzo desde las 12:00 horas.

En tanto, la novena fecha comenzará el jueves 19 de marzo con el partido entre Palestino y Everton, el que se disputará a las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Por su parte, la Católica se enfrentará a Coquimbo Unido en San Carlos a las 18:00 horas del sábado 21.

A continuación, la programación completa de la fecha:

Jueves 19 de marzo

– Palestino vs. Everton, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

– Universidad de Concepción vs. Unión Española, 20:00 horas. Estadio Ester Roa.

Viernes 20 de marzo

– Unión La Calera vs. Cobresal, 18:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 21 de marzo

– Santiago Wanderers vs. Curicó Unido, 12:00 horas. Estadio Elías Figueroa.

– Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

– Deportes Iquique vs. Huachipato, 21:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 22 de marzo

– Universidad de Chile vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio Nacional.

– Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

– Deportes La Serena vs. O’Higgins, 20:30 horas. Estadio La Portada.