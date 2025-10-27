Deportes deportes

Sufre la U para la Sudamericana: Confirman que figura clave de los azules se desgarró

Por CNN Chile

27.10.2025 / 18:18

Pero este lunes sufrieron una muy mala noticia que afecta directamente a una de sus figuras más relevantes de lo que ha sido este año futbolístico. 

Pero este lunes sufrieron una muy mala noticia que afecta directamente a una de sus figuras más relevantes de lo que ha sido este año futbolístico.

Se trata de Lucas Assadi, quien salió lesionado en el duelo ante los cruzados y que hoy se confirmó que se desgarró.

“Tras realizarse los exámenes médicos, post desarrollo de la Fecha 25, se determinó que Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”, indicó la U mediante un comunicado.

“La evolución de su tratamiento marcará su disponibilidad para retomar los entrenamientos y la competencia”, cerró la institución laica.

