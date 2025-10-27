Sufre la U para la Sudamericana: Confirman que figura clave de los azules se desgarró

Pero este lunes sufrieron una muy mala noticia que afecta directamente a una de sus figuras más relevantes de lo que ha sido este año futbolístico.

Nada de bien la está pasando Universidad de Chile. Tras la dolorosa derrota por 1-0 ante Católica en el Clásico Universitario, los azules se concentran lo que se será el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina.

Se trata de Lucas Assadi, quien salió lesionado en el duelo ante los cruzados y que hoy se confirmó que se desgarró.

“Tras realizarse los exámenes médicos, post desarrollo de la Fecha 25, se determinó que Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”, indicó la U mediante un comunicado.

“La evolución de su tratamiento marcará su disponibilidad para retomar los entrenamientos y la competencia”, cerró la institución laica.