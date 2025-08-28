Deportes champions league

Sorteo de la Champions League: A qué hora y por dónde verlo

Por CNN Chile

28.08.2025 / 09:55

Los 36 equipos, divididos en cuatro bombos, conocerán a sus rivales para la copa.

Este jueves 28 de agosto se realizará el esperado sorteo de la Champions League 2025-2026, en el Grimaldi Forum de Mónaco.

Los 36 equipos clasificados se dividieron en cuatro bombos, siendo el campeón vigente, el Paris Saint-Germain, el líder del primer bombo.

Cada uno de los clubes tendrá ocho rivales y que

En Chile se podrá ver a partir de las 12:00 horas y será transmitido por el streaming de la UEFA y por Disney+.

Los equipos clasificados son:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona

Bombo 2: Arsenal: Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Frankfurt y Brujas

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Club, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt y Olympique de Marsella

Bombo 4: Copenhagen, AS Mónaco, Galatasaray, Unión SG, Qarabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty

El calendario completo de la copa con fechas y horas se dará a conocer este sábado 30 de agosto.

