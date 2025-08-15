Sonríe Católica: ANFP oficializa estreno de los Cruzados en el Claro Arena frente a Unión Española

La noticia fue oficializada por la ANFP, que incorporó el encuentro en la programación del torneo, sellando así una fecha histórica para la institución.

Tras semanas de incertidumbre y con la última aprobación pendiente por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, Universidad Católica confirmó que su esperado nuevo estadio, el Claro Arena, abrirá oficialmente sus puertas el próximo sábado 23 de agosto a las 20:00 horas, en un compromiso frente a Unión Española por el Campeonato Nacional.

El recinto, construido en los terrenos del antiguo estadio San Carlos de Apoquindo, representa un salto en infraestructura y modernidad para el fútbol chileno, con instalaciones que cumplen estándares internacionales.

Para el club y su hinchada, el estreno significará mucho más que un partido: será el regreso de Los Cruzados a una localía propia tras años de disputar sus encuentros en estadios arrendados debido a las obras de demolición y construcción.

“Será histórico porque la localía vuelve a nuestra nueva casa”, subrayaron desde la dirigencia cruzada.