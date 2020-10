(Agencia UNO) – El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) no quedó ajeno al grosero error arbitral en la agónica derrota de la Selección Chilena por 2-1 ante Uruguay, en Montevideo, por la primera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2022.

Fue en los minutos finales del partido y con el marcador 1-1 llegó la gran polémica del encuentro y de la primera fecha del camino a Qatar.

A los 87 minutos, Víctor Dávila levantó el balón y la pelota dio de lleno en la mano de un defensor uruguayo dentro del área. El juez paraguayo Eber Aquino ni siquiera fue al VAR a revisar la jugada.

Ante esto, el organismo que preside Gamadiel García escribió en redes sociales que “si la ANFP lo estima conveniente, el Sifup apoyará un reclamo formal a la Conmebol y a los organismos competentes por tamaño descriterio en la derrota de Chile en Uruguay”.

Si la @ANFPChile lo estima conveniente, el @sifup apoyará un reclamo formal a la @CONMEBOL y a los organismos competentes por tamaño descriterio en la derrota de Chile en Uruguay #LaRoja #Clasificatorias #FIFA @FIFPro — Sifup Chile (@sifup) October 9, 2020

El penal no cobrado podría haber sido la ventaja de La Roja por 2-1. Sin embargo y de manera incomprensible no se cobró la pena máxima, en el VAR no consideraron la clara mano, y tras cartón la ‘Celeste’ se encontraría con el gol del triunfo mediante Maximiliano Gómez (90+2’).