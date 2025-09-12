Sevilla vs Elche: Alexis Sánchez podría tener su debut como titular

El tocopillano tuvo su reencuentro con Gabriel Suazo, quien volvió de la doble fecha eliminatoria.

Este viernes 12 de septiembre es la fecha 4 de la Liga de España, con el Sevilla y el Elche como protagonistas.

La jornada podría ser especial para los hinchas chilenos, debido a la llegada de Alexis Sánchez al conjunto español.

El encuentro se disputará a partir de las 16:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y se espera que el delantero chileno pueda hacer su debut oficial en su nuevo equipo.

Según lo informado por el club, el tocopillano es uno de los convocados para el encuentro de esta tarde, aunque algunos medios locales indicaron que no comenzaría como titular.

Uno de los que sería parte de la oncena titular es otro chileno que forma parte del Sevilla: Gabriel Suazo.

Ambos jugadores ya tuvieron su reencuentro: “Suazo regresa con el grupo y se reencuentra con Alexis Sánchez”, escribieron en las redes sociales del equipo, junto a un video donde se observa a Gabriel Suazo saludando a sus compañeros tras volver de la doble fecha eliminatoria por el Mundial 2026.