La chilena Sara Méndez logra segundo lugar en campeonato mundial de fisicoculturismo natural: Evento fue en Estados Unidos

Con este reconocimiento internacional en el Natural Olympia, la viñamarina es la primera chilena en regresar con un galardón desde el evento.

Hito histórico para Chile: la atleta de culturismo natural, Sara Méndez Cámus, logró el segundo lugar en el prestigioso Natural Olympia 2025, torneo mundial de fisicoculturismo realizado en Las Vegas, Estados Unidos, ganando la medalla de plata en su categoría.

Con este triunfo, la deportista chilena se convierte en la primera mujer del país en competir en este certamen y regresar con un galardón oficial del evento, que reúne a los mejores exponentes del mundo del fisicoculturismo.

Para Méndez, quien es madre de tres hijos y sobreviviente de dos cánceres, este reconocimiento marcó la culminación de un largo proceso de preparación y disciplina.

Fueron años de constancia y un sueño por cumplir: llegar al escenario más prestigioso del culturismo natural mundial. Finalmente, su debut internacional no solo terminó por cumplir su sueño, sino que, además, la posicionó entre las atletas más destacadas del planeta en una competencia con representantes de múltiples países.

Aunque Méndez aspiraba al primer lugar, valoró el resultado obtenido durante este certamen, especialmente considerando la exigencia del campeonato y la calidad técnica de las competidoras.

La atleta destacó el ambiente de fraternidad y compañerismo entre atletas de diferentes partes del mundo. “Lo mejor fue conectar con tanta gente que vibra como una, de países, idiomas y culturas distintas, pero unidos por la misma pasión. Se generan amistades, compañerismo, fraternidad; terminas teniendo casa en todos los lugares del mundo. Lo viví con infinita gratitud y alegría, fui muy feliz”, manifestó.

Sara ya proyecta sus objetivos para la próxima temporada, incluyendo nuevos campeonatos de alto nivel y también la gestión de un espacio deportivo formal que permita acceder a fondos estatales y concursables para seguir profesionalizando la disciplina.

“Este es un trampolín en términos de energía, garra y carrera. Es el comienzo de muchas cosas grandes, tengo metas y sueños importantes en este deporte”, apuntó.