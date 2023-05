Santos FC denunció ante la Conmebol que dos de sus jugadores recibieron insultos de carácter racista por parte de hinchas de Audax Italiano durante el partido que se disputó este miércoles en el Estadio El Teniente de Rancagua.

A través de sus redes sociales, el conjunto brasileño acusó que “los objetivos de los insultos fueron nuestros jugadores Ángelo y Joaquim. Los dos atletas fueron agredidos verbalmente y con gestos de imitación de monos por parte de hinchas contrarios presentes en el partido”.

“El crimen fue denunciado por el Santos FC, aun dentro del estadio, a representantes de la Conmebol. Con los dos casos oficialmente registrados, el club espera la posición de la entidad ante esta inaceptable situación”, agregó.

De este modo, el club reiteró que los actos de racismo además de combatirse, deben ser castigados severamente.

“No sé cómo las personas no aprenden”

Al término del encuentro, Ángelo Borges, comentó que, como sociedad, “no podemos más de racismo, tenemos que respetar a las personas. Eso no es fútbol, eso no es el deporte. Las personas no aprenden, es increíble cómo le pasó a Vinícius Junior y cómo es que vino a pasar ahora”.

“Es algo increíble. No sé cómo las personas no aprenden, cómo es que el ser humano no aprende. Espero que la Conmebol haga algo al respecto”, añadió.