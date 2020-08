Reinaldo Rueda, director técnico de la selección chilena, conversó en exclusiva este jueves con el panel de Todos Somos Técnicos de CDF y habló de todo, desde la parte formativa, hasta el esperado recambio de la generación dorada.

De los conceptos y frases que dejó el colombiano, destacó tener en mente al futuro conductor del mediocampo en La Roja y reemplazo natural de Jorge Valdivia. Eso sí, por otro lado, mantiene una duda que no ha logrado resolver para encontrar el sustituto ideal en el espacio que dejó Jean Beausejour, cubriendo el costado izquierdo de la cancha.

1. La Roja con jugadores de Europa y Norteamérica

“Inicialmente había hecho el ejercicio a la expectativa de que comenzara la liga chilena, pero parece que no va a empezar cuando se había proyectado que era este fin de semana. Habíamos hecho el ejercicio con los jugadores de México que ya completaron su cuarta o quinta jornada, y con los jugadores de Europa, incluyendo a los jóvenes de ese continente. Era un ejercicio de 16 futbolistas chilenos en Europa y unos 7 del fútbol mexicano”.

2. El recambio en el fútbol chileno

“Celebramos lo que pasó en febrero cuando arrancó la liga chilena donde varios de los muchachos que estuvieron en el preolímpico en Pereira, los que estuvieron un mes largo con la Selección Sub-23, llegaron a ser titulares en sus clubes, lo que fue una gran satisfacción. Les hago un gran reconocimiento a todos esos entrenadores que apostaron por esos jóvenes, los que pudieron jugar en cada jornada de las que alcanzaron a entre febrero y marzo. Asimismo, la integración con los Sub-20, con el profe Robles y luego con el profe Ormazábal. Ahora, la invitación para nosotros es ir proyectando estos jugadores”.

3. Los cambios en la selección y la búsqueda de un “9”

“La generación de jugadores ha mutado, del 2007 al 2020 son 13 años donde cambia todo y ya esos jugadores juegan más al pie que al espacio. Ya son 10, 11 años que te cambian el concepto de muchas cosas. Creo en todas las variantes posibles en beneficio de buscar la eficacia y de buscar lo que todos trabajamos, pero no es fácil. Hace un año, por ejemplo, quise hacerle el reconocimiento a Esteban Paredes; también intentamos con Nicolás Castillo y lo perdimos durante una año. También un año tuve a Edu Vargas fuera de la selección para darle la oportunidad a Castillo, pero él no se consolidó, por alguno u otra factor no lo logró; fue a Benfica y fueron 6 meses perdidos, fue a México y le costó al principio otros 6 meses, y cuando estaba justo despegando en el América viene y se lesiona”.

4. El sucesor del “Mago” Valdivia

“Ese pase entrelíneas no es fácil de encontrar. Jugadores como Jorge Valdivia nacen cada 30 ó 40 años. Un Pablito Aránguiz también nace cada 30 ó 40 años. Esos jugadores con esa sensibilidad especial para filtrar pases, para colocar al delantero en pase gol, para identificar la grieta entre el central y el lateral; entre el central y el otro central. Con esos jugadores podemos estimular ese concepto de penetración con estructuras tácticas menores de 5 contra 5 o 4 contra 4, en espacios delimitados. Necesitamos que ese Pablo Aránguiz sea el sucesor de Jorge Valdivia”.

5. El rol de Mauricio Isla en “generación dorada”

“Cuando se habla de la generación dorada, a Mauricio Isla no lo nombran nunca. Dicen la generación dorada es Arturo y Claudio, pero a Aránguiz y a los otros no los nombran nunca… y a otros que estuvieron en ese mismo sub-20 y que también estuvieron en el proceso. Mauricio ha sido un gran suceso y todo lo que ha significado en esos goles que ha logrado Chile históricamente. Pero sólo se habla de los mediáticos, de Alexis, de Arturo, de Claudio, pero a Mauricio nunca lo nombran como si él no hubiera existido en esa generación dorada”.

6. El reemplazo de Beausejour en la banda izquierda

“Es muy difícil reemplazarlo. Hemos intentado, hemos probado varios. Ese Beausejour que cumple las dos fases, con todo el respeto a Alfonso (Parot) a Eugenio (Mena) o a Sebastián Vegas que también lo ha hecho, incluso Mark González que antes también jugó en esa posición. Hay que esperar a que empiecen a rodar las ligas en el mundo, ya que no tenemos muchos jugadores en esa posición. Está el chico Nico Gutiérrez que juega en la MLS. En el campeonato nacional también hay varios que podrían, pero es mejor no generar falsas expectativas. Uno siempre busca que sea titular, que se consolide y que destaque para que pueda lograr una gran dimensión, pero no es fácil, y menos reemplazar a Beausejour”.

7. Importancia del proceso y la presión por el relevo de jugadores

“Si no hay un proyecto con continuidad, con una cultura de planificación, de respeto y de coherencia, son todos factores que influyen. Estamos desperdiciando mucho talento. Miren a Pablo Galdames que lo tuvimos en la selección con dos o tres convocatorias y lo llevamos a Europa, también con Jimmy Martínez, Felipe Mora, el mismo Nico Castillo, Diego Valdés, Igor Lichnovsky o Sebastián Vegas. Y uno dice ‘estos son los que tienen que empujar’, así como lo hicieron alguna vez Gary, Arturo, Mauricio, quienes remplazaron a otros grandes. Pues ellos también van a empezar a hacerlo, pero cuando se consoliden como titulares en sus clubes para así tenerlos en la selección a buen nivel”.

