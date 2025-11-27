Partido clave para Darío Osorio en Europa League: A qué hora y dónde ver Roma vs. Midtjylland

El ex Universidad de Chile se medirá contra el equipo puntero de la Serie A en un duelo que promete alto nivel futbolístico. Revisa los detalles aquí.

Llegó una jornada clave para el futuro de Darío Osorio y su carrera en el viejo continente. El Midtjylland de Dinamarca visitará a la histórica Roma de Italia, actualmente puntera de la Serie A, por la fase de liga de la Europa League.

El canterano de Universidad de Chile llega al encuentro luego de destacadas apariciones vistiendo la camiseta de su club y la Selección Chilena, también como una de las figuras de su equipo junto a Franculino Djú.

La Roma ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos y es uno de los principales contendientes al campeonato de liga.

¿A qué hora y dónde ver el encuentro?

El duelo entre el Midtjylland y la Roma por la quinta fecha de la primera fase de Europa League se disputará en el Stadio Olímpico a las 14:45 horas (Chile) y podrá ser visto a través de la plataforma Disney+.