Colo Colo no logra concretar algo fundamental e irremplazable en el fútbol: concretar los goles. Con una cantidad muy superior a la de su rival Fluminense en el último encuentro, que alcanzó a ser seis veces más, bastó una oportunidad de los brasileños para asegurarse los tres puntos en disputa.

Tras el encuentro, el técnico albo Jorge Almirón calificó lo ocurrido como “una injusticia”, destacando de todas formas el buen desempeño del conjunto.

Sin embargo, para el conductor de CNN Deportes Rodrigo Herrera, el equipo que ha planteado Almirón no ha demostrado todavía estar a la altura del club.

“La injusticia es un evento, es algo circunstancial, pero este colo Colo le ganó en los descuentos con un gol a Cerro Porteño; no le pudo hacer goles a Alianza (Lima); y ahora con Fluminense nuevamente se repite el mismo problema”, dijo el periodista.

“Para mí, este es un equipo que evidentemente tiene un juego colectivo importante. Ayer jugó a al menos tres velocidades más de lo que hace en el torneo, por lo tanto equiparó el nivel internacional, pero no tiene punch, no tiene pegada, no tiene un goleador, no tiene formas efectivas de llegar al arco. En el torneo local le pasa y aún más en la Libertadores”, añadió Herrera.

En esa línea, el periodista y comentarista deportivo destacó de todas formas la capacidad de control del partido por parte del Cacique, aunque este no se traduce en triunfos.

“El tema es que Colo Colo es un equipo hoy con el que no hay que hacerse muchas ilusiones. No va a hacer historia este Colo Colo porque no tiene los jugadores para concretar lo que genera”, concluyó.