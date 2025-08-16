Delantero azul en la mira de Talleres: Pieza fundamental de la U en ataque podría partir a Argentina

El atacante, que suma ocho goles en la Liga de Primera, tiene sobre la mesa una oferta de tres años desde Córdoba. La negociación ya está en curso.

Universidad de Chile podría perder a uno de sus delanteros justo cuando la temporada entra en un tramo decisivo. Rodrigo Contreras, autor de ocho goles en 16 partidos de la Liga de Primera 2025, es seguido de cerca por Talleres de Córdoba, que ya presentó una oferta formal.

El atacante argentino, conocido como el “Tucu”, reapareció en los planes del mercado tras su rendimiento con los azules, donde promedia un gol cada 90 minutos considerando los 715 disputados. Pese a que Gustavo Álvarez ha rotado nombres en ofensiva, Contreras ha sido uno de los jugadores más determinantes en la delantera.

Según la prensa trasandina, Talleres ofrecería un contrato de tres años para asegurar al delantero. Las conversaciones entre el club cordobés y el entorno del jugador ya se encuentran en desarrollo.

La eventual salida de Contreras sería un golpe para Álvarez, quien busca consolidar al equipo de cara al segundo semestre en la liga y en la Copa Sudamericana.

Próximo desafío azul

La U volverá a la cancha este domingo 17 de agosto, cuando reciba a Audax Italiano en el Estadio Nacional desde las 12:30 horas, con la misión de seguir a seis puntos del líder Coquimbo Unido.