El rey de las calles dice adiós: Checo Pérez anuncia su salida de la escudería Red Bull para la temporada 2025

(EFE).— La escudería Red Bull anunció este miércoles en un comunicado la marcha del mexicano ‘Checo’ Pérez tras cuatro años en el equipo austríaco, en el que sumó cinco victorias y ayudó a lograr dos títulos del Campeonato de Constructores.

Gracias por todo Checo 💙 After four successful seasons together, Sergio Pérez and Oracle Red Bull Racing have reached an agreement to part ways for 2025. pic.twitter.com/NAZFN87aKi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2024

¿Qué dijo Checo Pérez?

Pérez, en el comunicado emitido por la marca austríaca, aseguró estar “increíblemente agradecido” por estos cuatro años en los que sumó además de esas cinco victorias un total de 29 podios y agregó que “ha sido un honor” correr junto al neerlandés Max Verstappen, que se queda sin compañero de equipo a la espera de que Red Bull anuncie su nuevo piloto.

El piloto de 34 años y nacido en Guadalajara (México) explicó que de la mano del equipo austríaco lograron “batir récords, alcanzar hitos notables” y enfatizó en “el privilegio de conocer a muchísima gente a lo largo del camino”.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024

“Estoy increíblemente agradecido por los últimos cuatro años con Red Bull y por la oportunidad de correr con un equipo tan increíble. Pilotar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre apreciaré los éxitos que hemos conseguido juntos”, señaló Pérez, que se queda sin equipo para 2025.

“Muchas gracias a todas las personas del equipo, desde la dirección, los ingenieros y mecánicos, el catering, la hostelería, la cocina, el marketing y las comunicaciones, así como a todos en Milton Keynes. Os deseo lo mejor para el futuro”, concluyó Pérez.

El piloto mexicano acumula 14 temporadas consecutivas en la Fórmula 1, desde que llegara de la mano de Sauber a la parrilla. Desde entonces, también ha pasado por McLaren, Force India-Racing Point, donde estuvo seis años, y Red Bull.

Pérez, que ganó el GP de Mónaco en 2022, además de en Singapur, Azerbaiyán (en dos ocasiones) y Arabia Saudí, bajó el rendimiento este 2024, una temporada en la que terminó octavo en el Mundial de Pilotos a pesar de que su compañero, Verstappen, terminó ganando el Mundial, lo que acrecentó las críticas dentro del equipo.

Ahora, la escudería recalcó que el acompañante de Verstappen para 2025 se anunciará “a su debido tiempo”, mientras que el director general de Red Bull, Christian Horner, resaltó que desde su llegada en 2021, el mexicano “demostró ser un extraordinario piloto de equipo”.

“Sus cinco victorias, todas en circuitos urbanos, fueron una marca espectacular de su determinación por ir siempre al límite”, afirmó Horner, que dijo que el mexicano será “un tesoro” de la historia del equipo, ya que colaboró en la consecución de esos dos campeonatos de Constructores y a conseguir su “primer 1-2 en el campeonato de Pilotos”.

El dirigente británico insistió en que aunque ‘Checo’ no correrá para el equipo la próxima temporada, siempre será un miembro muy popular del equipo y un tesoro para Red Bull, un equipo en el que ha sumado noventa carreras con el equipo austríaco y un total de 29 podios.

“Además de conseguir cinco victorias, incluida la victoria en el GP de Mónaco y un par de victorias en el GP de Azerbaiyán que le valieron la reputación de ‘Rey de las calles de la F1’, Pérez ayudó al equipo a conseguir dos títulos del Campeonato de Constructores, en 2022 y 2023, y el año pasado, como subcampeón, también consiguió el primer doblete del equipo en la clasificación de Pilotos”, subrayó la marca.

Ahora, Red Bull debe elegir un sustituto de Pérez, clave en los tres primeros años en Red Bull, aunque en los últimos días se ha especulado con que el británico Liam Lawson podría ser el elegido para llegar a la escudería austríaca.