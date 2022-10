Martín Parra, arquero de la Universidad de Chile que fue diagnosticado con un trauma acústico por el lanzamiento de artificio a la cancha en el clásico ante Universidad Católica, revivió lo ocurrido el pasado 28 de septiembre en Valparaíso.

“Sentí ese miedo de que me llegara algo al cuerpo y las imágenes me dejan un poco más tranquilo, gracias a Dios fue solamente el tema del oído y ninguna herida en el cuerpo”, revivió el meta.

En esa línea, aseguró que cuando se disponía a reanudar el juego tras el gol de Católica “sentí que explota la primera -bomba de estruendo- y mi intención obviamente fue intentar correrme porque pensé que seguirían cayendo más. Me doy cuenta que siguen explotando y me tiro al piso porque no me podía sostener de pie”.

“Fue una sensación de tener los oídos muy tapados, no escuchaba nada. Después me sentaron dentro de la cancha y seguía escuchando muy lejano, tenía la sensación de que mi oído no estaba bien y después cuando entro al camarín seguía con el pito que todos conocen cuando se siente un ruido fuerte y ya después se fue destapando, pero sigue ese dolor de que hay algo raro dentro del oído”, agregó.

En ese sentido recordó que arribó a la clínica “en buenas condiciones”, sin embargo, explicó que “cuando me tenía que levantar al baño, sentía mareos y dolor de cabeza cuando volvía a la cama. Eso se repitió por tres o cuatro días”.

“En el momento no dimensioné tanto, fue más después en la clínica con los exámenes, y me dijeron que sí tenía un daño dentro del oído, que tenía que hacer reposo y evaluar cómo me voy sintiendo”, añadió.

Asimismo abordó su actual diagnóstico, y detalló que “el resultado arroja que todavía hay una leve alteración dentro del oído, que no está 100% perfecto y que se debería mejorar con el tratamiento que me estoy realizando, una vez a la semana me tengo que hacer ese examen de una inyección dentro del oído con medicamentos y ahí ir evaluando cómo voy mejorando”.

Vuelta a los entrenamientos

“Pretendo volver luego a la normalidad y estar a la par con mis compañeros”, afirmó el meta. “La verdad es que estoy muy sorprendido con el apoyo de los hinchas, fue mucho para mí y para mi familia, lo agradezco un montón”.

“Agradecido por el apoyo, sé que lo hacen con mucho cariño”, subrayó respecto a la actitud del club laico, destacando que Felipe Seymour y Sebastián Miranda, quienes lo fueron a ver a la clínica.

“Y el regreso obviamente que contento, era lo que quería, lo único que quería era volver a entrenar”, subrayó.

Seguridad en los estadios

“Sabemos que los jugadores y los que están dentro de la cancha están expuestos a este tipo de cosas, es algo que ya en los últimos años se ha hecho normal, pero así no debería ser. Hay que tener un poco más de cuidado en ese tipo de cosas, ponerle más ojo, no dejarlo pasar porque son situaciones que afectan mucho al jugador y a la familia”, ahondó Parra.

Por último, planteó que “tendría que haber un poco más de resguardo hacia los jugadores y a la gente que está en un espectáculo”.

