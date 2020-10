Gianluca Di Marzio, periodista italiano de la cadena Sky Sport, presentó su libro Grand Hotel Calciomercato y fue en el contexto de una entrevista con TMW Radio que contó una imperdible situación de Arturo Vidal con la Fiorentina.

En la publicación, Di Marzio reveló un increíble hecho que data de 2009, cuando en ese momento Vidal jugaba en el Bayer Leverkusen. El chileno era sondeado por varios clubes europeos, entre ellos el elenco de Florencia.

Según consignó Bío Bío Chile, el periodista señaló que el acuerdo entre jugador y el club estaba prácticamente cerrado, tanto así que Vidal y su representante, Fernando Felicevich, habían viajado a Italia para cerrar el contrato.

Sin embargo, sucedió algo inesperado. La Fiore el día anterior había jugado con la Lazio y el técnico de ese entonces, Cesare Prandelli, cambió su esquema habitual de tres volantes centrales y colocó sólo a dos.

Fue ahí que Pantaleo Corvino, director deportivo del equipo, le consultó sobre la modificación a Prandelli, quien le contestó que estaba “todo bien con este sistema de juego, pero quizás Vidal no es necesario en este momento”.

Bastaron esas palabras para que Vidal finalmente no llegara a la Fiorentina, quien se enteró directamente de boca de Corvino, dejándolo mal parado al chileno y claramente molesto. No obstante, el Rey no olvidaría este agravio.

Tuvo que pasar poco más de un lustro para que Vidal se cobrara revancha y fue en 2015, cuando el crack de La Roja había firmado con el todopoderoso Bayern Munich.

Al llegar a Alemania, Vidal rememoró lo sucedido en 2009 y le envió un “regalo especial” a Corvino. “Una camiseta roja del Bayern con dedicatoria: ‘Para el estúpido que no me llevó. Arturo Vidal”, señaló la publicación.

“Son cosas que pasan. Obviamente Corvino se acordará toda la vida de lo que sucedió con Vidal en Florencia”, sostuvo Di Marzio, quien eligió esta insólita anécdota como parte de la presentación de su libro.