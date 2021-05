(EFE) – Las últimas encuestas realizadas por medios japoneses apuntan a que un porcentaje cada vez mayor de la población querría cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, en plena cuarta ola de COVID-19 en Japón y a dos meses de la inauguración de la competición.

Más un 83% de los japoneses considera que los Juegos de este verano no deberían seguir adelante según lo previsto, según una encuesta realizada por el diario Asahi durante el fin de semana y cuyos resultados fueron publicados este lunes.

De ese porcentaje, un 40% considera que los Juegos deberían posponerse de nuevo y un 43% que deberían ser cancelados, mientras que un 14% opina que la inauguración, prevista para el próximo 23 de julio, debería seguir adelante.

La variación del porcentaje a favor de cancelar los Juegos fue especialmente significativa con respecto al sondeo de abril, en el que la cifra se situó en el 35 %, similar a la de los meses previos.

Los partidarios de seguir adelante con el campeonato se redujeron a la mitad con respecto al mes precedente.

Japón mantiene en estado de emergencia sanitaria por COVID-19 a 9 de sus 47 prefecturas, las más pobladas del país, entre ellas Tokio, por la cuarta ola de casos de la enfermedad que mantiene el número de pacientes graves en cuidados intensivos en niveles récord.

La vacunación en Japón avanza con lentitud y en la hoja de ruta gubernamental no se contempla alcanzar la inmunidad de grupo para cuando se celebren los JJ.OO., lo que está causando preocupación entre la población ante la llegada de decenas de miles de participantes a un país cuyas fronteras se encuentran cerradas a los visitantes.

Los organizadores de Tokio 2020, las autoridades de la capital y el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, afirman que es posible celebrar unos JJ.OO. “de forma segura”, un mensaje que no convence al 73% de los encuestados por Asahi.

El escepticismo es particularmente alto entre las personas de edad avanzada. Más de la mitad de los japoneses de 60 años cree que los Juegos no deberían seguir adelante según lo planeado.

Una encuesta similar realizada por la agencia de noticias Kyodo señala que el 59,7% de los encuestados cree que Tokio 2020 debería cancelarse, frente a un 25,2 % que considera que debería seguir adelante, pero sin la presencia de público, y un 12,5 % que considera que sería mejor celebrarlos con público limitado.

Las cifras de Kyodo no son, no obstante, comparables con las de Asahi, puesto que en las opciones planteadas a los encuestados no se contempla el aplazamiento.

Aunque los organizadores ya dijeron que estos Juegos no contarán con la presencia de público llegado de extranjero, según el sondeo de Kyodo un 87,7 % de los encuestamos están preocupados porque la afluencia de atletas y otros participantes puedan empeorar la propagación de la COVID-19 por el territorio.