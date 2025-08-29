Real Madrid vs Manchester City: Fecha del debut en Champions League y dónde ver el partido

Merengues y citizens se enfrentarán en la fase de liga de la Champions League 2025-26. El debut del Real Madrid será a mediados de septiembre y tendrá transmisión para Sudamérica por ESPN y Star+.

El Real Madrid y el Manchester City volverán a verse las caras en la Champions League 2025-26, luego del sorteo de la fase de liga realizado el 28 de agosto.

El estreno de los merengues en Europa está programado para la primera jornada de la fase de liga, que se jugará entre el 16 y 18 de septiembre.

La UEFA dará a conocer el calendario exacto de partidos el 30 de agosto, donde se confirmará el día y la hora del debut frente al equipo de Pep Guardiola.

El partido se podrá ver en Sudamérica a través de ESPN por TV y en Star+ vía streaming. En total, cada club disputará ocho partidos en esta fase (cuatro como local y cuatro como visitante), que se extenderá hasta enero de 2026.

El duelo entre Real Madrid y Manchester City promete ser uno de los más atractivos de la fase inicial, pues enfrenta a dos de los principales candidatos al título.