Deportes champions league

Real Madrid vs Manchester City: Fecha del debut en Champions League y dónde ver el partido

Por Michel Nahas Miranda

29.08.2025 / 08:00

{alt}

Merengues y citizens se enfrentarán en la fase de liga de la Champions League 2025-26. El debut del Real Madrid será a mediados de septiembre y tendrá transmisión para Sudamérica por ESPN y Star+.

El Real Madrid y el Manchester City volverán a verse las caras en la Champions League 2025-26, luego del sorteo de la fase de liga realizado el 28 de agosto.

El estreno de los merengues en Europa está programado para la primera jornada de la fase de liga, que se jugará entre el 16 y 18 de septiembre.

La UEFA dará a conocer el calendario exacto de partidos el 30 de agosto, donde se confirmará el día y la hora del debut frente al equipo de Pep Guardiola.

El partido se podrá ver en Sudamérica a través de ESPN por TV y en Star+ vía streaming. En total, cada club disputará ocho partidos en esta fase (cuatro como local y cuatro como visitante), que se extenderá hasta enero de 2026.

El duelo entre Real Madrid y Manchester City promete ser uno de los más atractivos de la fase inicial, pues enfrenta a dos de los principales candidatos al título.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Deportes Real Madrid vs Manchester City: Fecha del debut en Champions League y dónde ver el partido
Censo 2024 a personas en situación de calle: Tienen baja escolaridad, en su mayoría son hombres y la edad promedio es de 43 años
Un misterio de 24 años: Justicia ordena el cierre de investigación por desaparición de Ricardo Hárex en Punta Arenas
¿Qué es y para qué sirve el innovador y millonario Data Center inaugurado en Quilicura?
Israel recupera los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza
EN VIVO | CNN Chile AM: Viernes 29 de agosto de 2025