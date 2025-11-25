Real Madrid visita a Olympiacos por la Champions League: Hora, canal de TV y streaming en Chile

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El conjunto merengue, que viene de una derrota, se enfrenta al club griego en el estadio Georgios Karaiskakis por la quinta jornada de la fase de grupos. Revisa el horario para Chile y la plataforma que transmitirá el decisivo encuentro.
El Real Madrid se juega tres puntos cruciales en la Champions League al visitar al Olympiacos en Grecia, en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos. Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su posición, especialmente el conjunto español, que buscará revertir su resultado anterior.
Los merengues llegan a este duelo con la urgencia de reponerse tras la derrota por 0-1 que sufrieron ante el Liverpool en la jornada previa. Por su parte, el equipo local viene de sumar un punto al empatar 1-1 frente al PSV. En sus partidos recientes, el Real Madrid mantiene una leve ventaja histórica contra el club griego, acumulando una victoria y tres empates en sus últimos cuatro enfrentamientos directos en el torneo continental.
Para el público en Chile y Argentina, el partido entre Olympiacos y Real Madrid será transmitido por la señal de Disney+.
