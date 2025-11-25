Real Madrid visita a Olympiacos por la Champions League: Hora, canal de TV y streaming en Chile

El conjunto merengue, que viene de una derrota, se enfrenta al club griego en el estadio Georgios Karaiskakis por la quinta jornada de la fase de grupos. Revisa el horario para Chile y la plataforma que transmitirá el decisivo encuentro.

El Real Madrid se juega tres puntos cruciales en la Champions League al visitar al Olympiacos en Grecia, en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos. Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su posición, especialmente el conjunto español, que buscará revertir su resultado anterior.

Los merengues llegan a este duelo con la urgencia de reponerse tras la derrota por 0-1 que sufrieron ante el Liverpool en la jornada previa. Por su parte, el equipo local viene de sumar un punto al empatar 1-1 frente al PSV. En sus partidos recientes, el Real Madrid mantiene una leve ventaja histórica contra el club griego, acumulando una victoria y tres empates en sus últimos cuatro enfrentamientos directos en el torneo continental.

Datos Clave del Partido para Chile

¿Cuándo juegan? Mañana, miércoles 26 de noviembre (dado que el insumo fue publicado el 23 de noviembre).

Mañana, miércoles 26 de noviembre (dado que el insumo fue publicado el 23 de noviembre). ¿A qué hora? A las 17:00 horas de Chile.

A las 17:00 horas de Chile. ¿Dónde? En el estadio Georgios Karaiskakis en Grecia.

Transmisión en Televisión y Streaming

Para el público en Chile y Argentina, el partido entre Olympiacos y Real Madrid será transmitido por la señal de Disney+.