Ranking de selecciones de la FIFA: España desplazó a Argentina en el primer lugar

El ranking dado a conocer por el órgano rector del futbol mundial servirá para distribuir los 48 equipos clasificados al Mundial 2026 en los bombos del sorteo.

(CNN Español) — La FIFA develó la última actualización de la Clasificación Mundial Masculina y trajo consigo importantes movimientos entre las principales selecciones del planeta.

Recordemos que este ranking cobra mayor importancia de cara al sorteo del Mundial 2026 —que se realizará el 5 de diciembre en Washington— porque, según la posición de las selecciones clasificadas, se formarán los bombos del sorteo.

La actualización del ranking de octubre llegó tras una maratónica ronda de 173 partidos internacionales, incluyendo eliminatorias para el Mundial y amistosos.

Una España indomable lidera el ranking FIFA

España mantiene el liderato tras sumar dos victorias, 2-0 frente a Georgia y 4-0 ante Bulgaria, consolidando su posición en la cima de la clasificación.

La selección dirigida por Luis de la Fuente le arrebató el primer puesto a Argentina en la anterior actualización, poniendo fin al reinado de la Albiceleste que se extendía desde abril de 2023.

Lee también: Se han vendido más de un millón de entradas para el Mundial 2026: Argentina, Colombia y Brasil entre los más compradores

Argentina, actual campeona del mundo y primera clasificada de la Conmebol al Mundial, asciende al segundo lugar tras superar a Francia. Los franceses, que estaban en segundo lugar, ahora se ubican en el tercer puesto.

Un empate 2-2 ante Islandia en la clasificación al Mundial les hizo perder puntos. De momento, Francia no amarra su cupo, pero lidera el Grupo D con 10 puntos, por encima de Ucrania, que tiene 7.

El ranking de selecciones de la FIFA

España: 1.880,76 puntos Argentina: 1.872,43 puntos Francia: 1.862,71 puntos Inglaterra: 1.824,3 puntos Portugal: 1.778 puntos Países Bajos: 1.759,96 puntos Brasil: 1.758,85 puntos Bélgica: 1.740,01 puntos Italia: 1.717,15 puntos Alemania: 1.713,3 puntos

Alemania es otra de las grandes protagonistas, regresando a los diez primeros lugares tras escalar dos posiciones, desplazando a Croacia al undécimo puesto.

Brasil descendió al séptimo lugar tras un tropiezo en un amistoso ante Japón (2-3) y fue superado en el ranking por Países Bajos.

Colombia con 1.695,72, México con 1.682,52, Uruguay con 1.677,57 y Estados Unidos con 1.673,49 —todas clasificadas al próximo Mundial— no se movieron en el ranking, pero son, junto con Argentina y Brasil, las únicas del continente americano entre los primeros 20 lugares.

El ranking de la FIFA servirá para distribuir los 48 equipos clasificados al Mundial en los bombos del sorteo.

Lee también: Así es “Trionda”, la pelota oficial del Mundial 2026

Canadá, Estados Unidos y México serán cabezas de serie por ser anfitriones y los otros nueve saldrán según las primeras posiciones del ranking FIFA y, por supuesto, su clasificación al Mundial.

Según la FIFA, los mayores ascensos se registran fuera del top 50. Níger, Lesotho e Islas Feroe han escalado nueve puestos cada una.

Otros equipos que han alcanzado récords históricos son Kosovo, Siria y Liberia, mientras que Grecia y Suecia experimentan caídas significativas, perdiendo ocho posiciones tras sus derrotas en los últimos partidos clasificatorios mundialistas.