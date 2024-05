Dijo “no” a Wimbledon: Incertidumbre sobre el futuro de Nadal crece tras su eliminación en primera ronda de Roland Garros

Es posible que Rafael Nadal (275° del ranking ATP), haya jugado su último Roland Garros.

El día en el que el número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner, superaba sin problemas su primera ronda, todas las miradas estaban puestas en el regreso del hombre que más ha sonreído en el Grand Slam francés.

La central de París se llenó por vez primera para un duelo de primera semana, que enfrentaba a “Rafa” Nadal con el alemán Alexander Zverev (4°). Fuese cual fuese el resultado, la afición estaba convencida de que ese día pasaría algo histórico: el fin definitivo de una leyenda o su resurgimiento.

Al final, no fue ninguna de las dos.

La recuperación del español de 37 años fue insuficiente para rivalizar con el verdugo de Jarry en Roma, quien hizo un partido sólido que truncó el esperado renacer.

El español acabó perdiendo por 6-3, 7-6 (5) y 6-3.

Tras su derrota, Nadal se dirigió al público del estadio Philippe Chatrier con un incierto mensaje.

“No sé si es la última vez que estaré aquí. No lo puedo decir al 100 por 100. Pero si es la última vez, lo disfruté“, dijo ante la ovación de los presentes.

We love you too Rafa, and we hope to see you again next year 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/7hX4Gw46WE

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024