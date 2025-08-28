Racing responde y cierra la polémica ante el supuesto quiebre entre Gustavo Costas y Gabriel Arias

Medios locales hablaron sobre un supuesto quiebre entre el arquero chileno y el DT luego de que este último lo sacara en el partido contra Peñarol.

Fuertes rumores surgieron la semana pasada tras el partido de Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y es que el equipo técnico liderado por Gustavo Costas decidió sacar al portero Gabriel Arias para el ingreso de Facundo Cambeses. Esto, con miras a una eventual definición a penales, que finalmente no ocurrió, ya que el conjunto argentino hizo un gol de último minuto que le permitió el pase a la siguiente fase del torneo continental.

Según medios argentinos, el zaguero chileno no habría sido informado previamente de esta decisión, lo que provocó sorpresa. Incluso, algunos medios dijeron que Arias no había celebrado junto a sus compañeros el pase a cuartos de la Libertadores.

Todo esto habría provocado un quiebre entre Costas y el exseleccionado nacional.

Sin embargo, el equipo sepultó esta supuesta polémica y dejó claro que no hay tal pelea entre el DT y Arias con una llamativa publicación en sus redes sociales.

“La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca”, dice el post, que está acompañado de fotos de los involucrados con guantes de boxeo y riéndose.