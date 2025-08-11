Puerto Montt vivirá su primer título mundial de boxeo con Junior Cruzat como protagonista

El actual campeón nacional Súper Pluma enfrentará al brasileño Jackson Furtado el próximo 27 de septiembre en el Arena Puerto Montt, en la primera definición mundial de boxeo que se realiza en la ciudad.

Puerto Montt se prepara para un hito deportivo sin precedentes. El próximo 27 de septiembre, el Arena Puerto Montt será escenario de la disputa del título mundial Súper Pluma de la UBO (Unión Mundial de Boxeo), con el chileno Junior Cruzat, actual campeón nacional, enfrentando al brasileño Jackson Furtado.

El alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea, junto al concejal José Segura, destacó la relevancia histórica del evento: “Es primera vez que se realiza un campeonato internacional de esta magnitud en la ciudad. Queremos que Puerto Montt se transforme en la capital del deporte de la Región de Los Lagos, y este título mundial es un paso enorme en ese camino”.

La Municipalidad también firmó un convenio con el Club Deportivo Carlos Cruzat de Llanquihue para fomentar el deporte, ofreciendo talleres gratuitos de boxeo en el Arena Puerto Montt y en Alerce, dirigidos por Luis Cruzat, padre y entrenador del púgil.

“Es un sueño más por cumplir. Traer un título mundial a Chile es muy difícil, y hacerlo en mi ciudad es algo que me llena de orgullo”, expresó Junior Cruzat, quien afina los últimos detalles de su preparación para la velada.

El concejal Segura, presidente de la comisión de Deportes, resaltó que esta iniciativa busca diversificar la oferta deportiva: “Hemos apoyado al básquetbol, al fútbol, y ahora al boxeo, que tiene historia en Puerto Montt. Queremos que la ciudadanía asista en masa para ser parte de este momento histórico”.

La cartelera incluirá tres combates profesionales preliminares: Matías Vargas ante Juan “Oso” Andrade, Gary Vargas frente a Ángel Gómez, y en la pelea de semifondo, Carlos “El Príncipe” Cruzat contra Ramón Velásquez. Además, se disputarán ocho combates amateur antes de la pelea estelar.

El Arena Puerto Montt abrirá sus puertas para recibir a fanáticos y familias en una noche que promete quedar en la historia del deporte local y nacional.