(EFE/CNNChile) – World Athletics, la federación internacional de atletismo, acordó este jueves que las atletas transgénero no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales.

Desde la institución señalaron que antes de tomar esta decisión realizaron una consulta con “varias partes interesadas en los primeros dos meses de este año, incluidas las federaciones miembro y (…) el Comité Olímpico Internacional (COI), así como grupos representativos de derechos humanos y transgénero”.

El presidente del organismo, Sebastian Coe, declaró este jueves que a partir del 31 de marzo no se permitirá participar en competiciones que puntúen para el ránking mundial a ninguna atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina.

Asimismo, agregó que se creará un grupo de trabajo para seguir investigando las directrices de elegibilidad de los transexuales. “No vamos a decir que no para siempre“, afirmó Coe.

El presidente de World Athletics añadió que la decisión está “guiada por el principio general de proteger la categoría femenina“.

The World Athletics Council has made a number of important decisions regarding the future participation of the Russian and Belarusian Member Federations in athletics, and the eligibility regulations for athletes who are transgender or who have Differences of Sexual Development.

— World Athletics (@WorldAthletics) March 23, 2023