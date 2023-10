Este martes, el presidente Gabriel Boric recibió a los deportistas que representarán a Chile en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, entregando también la bandera oficial a los deportistas abanderados.

En medio de la presentación, el mandatario agradeció el apoyo diario de todos los deportistas y comentó que “contarán con el respaldo de todo un país“.

En la misma línea, comparó el esfuerzo y entrenamiento requeridos para ser un deportista de élite con la labor de ser presidente de la República, bromeando con los asistentes.

“Me imagino cuántas horas de entrenamientos y sacrificios. A veces veo las rutinas de ejercicio y eso es tan exigente como la presidencia de la República“, dijo.

🇨🇱❤️‍🔥😍 ¡La fiesta se vive en casa! A 🔟 días de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos #Santiago2023, el presidente @GabrielBoric recibió a los atletas del @TeamChile_COCH en La Moneda, donde también hizo entrega de la bandera chilena. 🇨🇱🤩 Por su parte, el @MindepChile… pic.twitter.com/d5DoHJMjcd — Santiago 2023 (@santiago2023) October 10, 2023

Por otro lado, el presidente expresó su gratitud a las familias que respaldan a los deportistas, reconociendo los “pequeños sacrificios diarios” y su apoyo cuando “el Estado no estuvo a la altura para poder apoyarlos“.

“Me saco el sombrero por todo lo que han trabajado para llegar aquí. Esta es una cruzada nacional, no hay distinciones políticas; todos debemos contagiarnos y es un logro de todos los que han trabajado por ello, no de este Gobierno en particular. Aquí nadie puede intentar sacar provecho de una labor tan transversal donde los deportistas son los verdaderos protagonistas“, agregó.

En tanto, en la ceremonia, se presentó el spot oficial de Santiago 2023, titulado El legado Comienza, donde se utilizó la histórica voz del comentarista Julio Martínez, la cual fue recreada mediante inteligencia artificial.