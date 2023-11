Tras el polémico cierre en el relevo 4×400 de atletismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los recientes dichos del exmedallista Gert Weil que apuntan a que la situación ha “destruido el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo”, el presidente de la Comisión de Atletas, Francisco Muñoz, abordó la situación y aseguró que el exdeportista está buscando “apagar el fuego, pero lo está haciendo con bencina”.

¿Qué dijo Weil?

En entrevista con Radio Agricultura, el retirado lanzador de peso abordó la situación que ha salpicado a su hija, Martina, y a su esposa, Ximena Restrepo, en una conversación en la que no escondió su molestia. “Esta era una discusión técnica-deportiva. Debatible, discutible, lo que tú quieras, pero que se les salió de madre y se convirtió en actos de abuso, discriminación, de racismo”, afirmó.

“Eso es lo que vemos ahora y yo lo encuentro penoso y lamentable, porque han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Y todo eso lo han destruido con esta imbecilidad”, dijo.

“Todo el escándalo parte por cuestionar la decisión que tomó el entrenador encargado del relevo, que su misión es presentar el mejor equipo según su criterio. Y empiezan a hablar de acoso, discriminación y nadie se ha preguntado cómo se armó y preparó el equipo”, agregó.

Este escándalo incluyó acusaciones de las deportistas Berdine Castillo y Poulette Cardoch apuntando a que las madres de otras atletas habrían sido las que presionaron para que ellas no participaran. Consultado al respecto, el exdeportista expresó que Restrepo “no presionó ni intervino. Ella llegó después, cuando todo este despelote estaba armado (…). En las declaraciones no están los tiempos bien representados, todo esto son las versiones de un solo lado y están dirigidas. No tienen ninguna prueba”.

¿Qué respondió Francisco Muñoz?

Francisco Muñoz lamentó en entrevista con Las Últimas Noticias las manifestaciones en redes sociales contra Martina y señaló que “Gert Weil, en pro de defender a su familia, de forma amenazante busca apagar el fuego, pero lo está haciendo con bencina, lo cual no aportará mucho en controlar la opinión pública frente a Martina; es su padre al final de las cuentas”, dijo.

“La única imbecilidad aquí fue el descriterio técnico del entrenador y su supuesta no comprensión y conocimiento de los criterios técnicos”, agregó.

Muñoz finalizó haciendo hincapié en que el silencio de Restrepo también “está castigando”, y que el tema es que “Martina es hija de Ximena Restrepo, de quien ya perdí la cuenta de gente que aportó testimonio contando cómo intervino en la pista; desde voluntarios hasta equipos médicos“.