“Gracias por la alegría”: Presidente Boric felicita a Diego Parra y José Aguilera por oro y bronce en Panamericanos Junior 2025

El mandatario resaltó el rendimiento de los tiradores nacionales, quienes brillaron en la competencia de Pistola de Aire 10 Metros este domingo y consolidaron el buen momento del Team Chile en Asunción 2025.

Durante la mañana de este domingo, el presidente Gabriel Boric felicitó públicamente a los deportistas chilenos Diego Parra y José Aguilera por sus destacadas actuaciones en la competencia de Pistola de Aire 10 Metros de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En la final de la disciplina, Parra se quedó con la medalla de oro tras imponerse en una estrecha definición contra Brasil, mientras que Aguilera logró el bronce.

Con estos resultados, el Team Chile alcanzó un total de siete medallas en la cita deportiva.

Oro de Diego Parra y Bronce de José Aguilera en Pistola de Aire 10 Metros. Gracias por la alegría que le están dando a nuestro país! Todo nuestro apoyo para el @TeamChile_COCH en estos Juegos Panamericanos Juveniles. https://t.co/shPWjmR1vG — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 10, 2025

“Oro de Diego Parra y bronce de José Aguilera en Pistola de Aire 10 Metros. Gracias por la alegría que le están dando a nuestro país. Todo nuestro apoyo para el Team Chile en estos Juegos Panamericanos Juveniles”, escribió Boric en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

El reconocimiento del mandatario, en tanto, se suma a las celebraciones del Comité Olímpico de Chile, que destacó en redes sociales la actuación de ambos tiradores en una jornada marcada por la obtención de nuevas preseas para la delegación nacional.