Deportes copa sudamericana

Plantel de Universidad de Chile expresa preocupación por hinchas del club “brutalmente agredidos” en Argentina

Por CNN Chile

21.08.2025 / 09:16

{alt}

Hasta este momento, las autoridades informaron que hay al menos 19 hinchas de la U heridos, uno en riesgo vital y más de 100 detenidos.

Una brutal jornada se vivió la noche de este miércoles en el Estadio Libertadores de América durante el partido de Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana.

Debido a incidentes en el recinto deportivo, quedaron 19 hinchas de la U heridos, uno en riesgo vital y un centenar de detenidos.

Tras ello, jugadores del plantel comenzaron a compartir en sus redes sociales un comunicado lamentando lo ocurrido anoche.

“Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, escribieron.

“Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos sinceramente que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero“, manifestaron los jugadores del conjunto azul.

Jugadores de Universidad de Chile hablan sobre violencia en partido contra Independiente/Captura

Jugadores de Universidad de Chile hablan sobre violencia en partido contra Independiente/Captura

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Vecino cerró acceso a la playa La Boca y justicia lo declaró "ilegal": Acogen recurso para acceder a playa en comuna de Navidad
ANFP repudia violencia contra hinchas de U. de Chile en Argentina: Acusan una "pasividad del club organizador del encuentro"
CGE activa plan de contingencia por lluvia en la Región Metropolitana: Desplegarán 177 brigadas en terreno
Experto explica: ¿Cómo los retiros de fondos previsionales afectaron los créditos hipotecarios?
"Fue doloroso perder un trabajo soñado": Exdirector de Scream 7 rompe el silencio sobre su salida de la franquicia
Plantel de Universidad de Chile expresa preocupación por hinchas del club "brutalmente agredidos" en Argentina