Plantel de Universidad de Chile expresa preocupación por hinchas del club “brutalmente agredidos” en Argentina

Hasta este momento, las autoridades informaron que hay al menos 19 hinchas de la U heridos, uno en riesgo vital y más de 100 detenidos.

Una brutal jornada se vivió la noche de este miércoles en el Estadio Libertadores de América durante el partido de Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana.

Debido a incidentes en el recinto deportivo, quedaron 19 hinchas de la U heridos, uno en riesgo vital y un centenar de detenidos.

Tras ello, jugadores del plantel comenzaron a compartir en sus redes sociales un comunicado lamentando lo ocurrido anoche.

“Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, escribieron.

“Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos sinceramente que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero“, manifestaron los jugadores del conjunto azul.