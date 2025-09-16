Perú mira a Gustavo Álvarez y se cruza con el presunto plan de la Roja

Medios en Lima sitúan al DT de Universidad de Chile como opción para la selección peruana.

Chile y Perú buscan entrenador tras quedar fuera del Mundial 2026. En Lima, la FPF separó de sus funciones a Óscar Ibáñez; en Quilín, la ANFP sostiene el interinato de Nicolás Córdova mientras define el proyecto hacia 2030.

En ese escenario, la prensa peruana instala a Gustavo Álvarez, técnico de Universidad de Chile, como candidato para la Bicolor. Según esos reportes, el perfil del entrenador coincide con las preferencias de Jean Ferrari, director general de selecciones.

Álvarez registra paso por el medio peruano con Atlético Grau. Luego condujo a Huachipato y arribó a la U, donde dirige la campaña actual.

No sería la primera coincidencia entre ambas federaciones. Perú también evaluó a Gustavo Quinteros, nombre que apareció en carpetas de Chile y que hoy se vincula a Independiente.

El interés por el DT azul surge a días del cruce entre Alianza Lima y la U por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hasta ahora ni la FPF ni la ANFP informan gestiones formales por el entrenador.