“Perdí la batalla”: El drama de Szczesny, el arquero titular del Barcelona en la Copa del Rey

Este sábado 26 de abril el portero Wojciech Szczesny jugará la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid en Sevilla, España.

Pero más allá del resultado y de su desempeño, el guardameta titular del Barcelona ha reconocido que ha “perdido la batalla”.

Pero no hablamos del marcador del partido, sino más bien de su lucha contra una adicción que muchos tienen en el mundo: El tabaquismo.

“Hay cosas en mi carrera que es mejor no imitar. En algunos aspectos, fallo en ser un buen ejemplo, pero intento ser la mejor versión de mí mismo, e intento dar el ejemplo correcto a mis compañeros y a los niños que nos ven… Pero en cuanto al tema de fumar, por favor, no me sigan y no lo hagan. He perdido esa batalla”, detalló el guardavalla a ESPN.

El portero titular del Barça agregó: “Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí, y lo sé. Simplemente no puedo ganarle. Así que, para cualquiera que esté viendo: No hagan lo que yo hago”.

El polaco figura de los culés aseguró, finalmente, que “no soy un político. Tal vez sea por eso. Sólo soy un portero. Tengo que atrapar un balón y patearlo. Es mucho, mucho más fácil mantenerte coherente con tus entrevistas anteriores si eres honesto, nunca mientes y simplemente eres abierto. Si me haces una pregunta, te respondo lo más honestamente posible. Hay cosas de las que preferiría no hablar. El tema que mencionamos, preferiría no hablar de él”.