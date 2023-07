La Federación de Tenis de Chile reconoció que es complejo que Nicolás Jarry (28°) este presente en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 debido a su apretado calendario.

En conversación con El Mercurio, el presidente de la federación, Sergio Elías, sostuvo que “él siempre ha tenido el compromiso de jugar por Chile, pero es muy complicado que pueda venir. Los que tienen cierto estatus, como el que alcanzó Nicolás esta temporada, tienen que jugar todos los Masters 1000“.

“No nos ha dicho que no viene, y está en la lista larga que enviamos, pero dependerá de él. Quizás se está jugando el top ten en esa fecha, porque casi no defiende puntos hasta fin de año, pero él siempre ha tenido el compromiso de jugar por el país”, agregó.

Cuando se desarrollen los Panamericanos se estarán disputando en Europa los prestigiosos torneos indoor de Viena y Basilea, en los que debiera entrar directamente Jarry, quien se encuentra en el top 30 mundial. A ello se suma que una semana después se juega el Masters 1.000 de París-Bercy.

En este contexto, Elías manifestó que esperan contar con la participación de Cristian Garín, apuntando a lo atractivo que resulta, ya que los finalistas en estos Panamericanos clasificarán directamente a Francia 2023. “Junto con el Comité Olímpico, le enviamos una carta personal a Cristian para contar con él“.

“Nicolás no va a tener problemas para clasificar por ranking a París, pero Cristian debería pensarlo, lo mismo que Tabilo y Barrios. Por lo que entendemos, no vendrán muchos jugadores de entre los primeros 150 del mundo”, afirmó.