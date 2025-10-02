“Salió el sol para nuestra familia”: Esposa de Patricio Toledo entrega alentadora actualización sobre su estado de salud

La esposa del exarquero utilizó sus historias de Instagram para agradecer a médicos, enfermeros y al personal de salud que ha acompañado y contribuido a la recuperación.

El exarquero de Universidad Católica, Patricio Toledo, presentó una significativa mejoría en su estado de salud luego del infarto que sufrió el pasado domingo 28 de septiembre, mientras disputaba un amistoso de despedida de históricos cruzados en el Claro Arena.

Tras ser sometido a una cirugía coronaria de urgencia, el exguardameta permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Los Andes. Sin embargo, en las últimas horas su evolución ha sido positiva, según informó su familia a través de redes sociales.

“Buen día, salió el sol para nuestra familia. Mi Patricio Toledo, con sus ganas y su tenacidad, ha jugado su mejor partido. Es un bendecido. Mañana lo tendremos en casa”, expresó Elizabeth Serrano Zavala en una historia de Instagram, junto con agradecer al personal médico, enfermeros y kinesiólogos que participaron en su recuperación.

Toledo, recordado por su paso en la UC durante la década de los 80 y 90, se mostró con fuerza y optimismo en este complejo momento, mientras la hinchada cruzada y el mundo del fútbol han manifestado su apoyo y mensajes de aliento para su pronta recuperación.

Mira el mensaje de la esposa de Patricio Toledo sobre su estado de salud