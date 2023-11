El patinador brasileño Guilherme Abel Rocha rompió el silencio tras empujar al chileno Emanuelle Silva en plena carrera durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En redes sociales, el atleta se refirió a las amenazas y el acoso que ha recibido luego del hecho. Entre otras cosas, pidió respeto: “Después de todo lo que aconteció, quiero pedirles respeto“.

Abel debió limitar los comentarios de su Instagram luego de que decenas de personas le publicaran insultos, memes y recetas de comida, tal como ocurrió con Adam Levine de Maroon 5.

¿Qué dijo el patinador brasileño?

En un video, el patinador partió afirmando estar muy afectado por los insultos y amenazas recibidas. “Después de todo lo que aconteció, quiero pedirles respeto. Recibí muchos mensajes y amenazas por culpa de una situación que aconteció en una prueba. Fue mal explicada, fue malinterpretada por algunos“.

“Quiero hacer una reflexión sobre los deportes, sobre ese respeto que tiene que haber de los atletas para los otros atletas, de los hinchas para los atletas, hasta de los atletas para los hinchas. Es una profesión ligada a eso, es un ecosistema muy grande y necesitamos ese respeto“, siguió señalando respecto a los mensajes.

Silva pide terminar el acoso

Luego de la ola de mensajes negativos que recibió Abel Rocha, fue el mismo Emanuelle Silva quien pidió terminar con el acoso. “Quiero decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día”.

“Mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes de lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo (…). Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, agregó el chileno.