Partido de infarto: España derrotó a Francia por 5-4 y se metió en la final de la Nations League

(EFE) – España clasificó este jueves para la final de la Nations League con una victoria ante Francia por 5-4 en un partido espectacular.

El equipo español se impuso con goles de Nico Williams y Mikel Merino en la primera parte y dos de Lamine Yamal, uno de penal, y otro de Pedri en el segundo tiempo, que situaron a la selección de Luis de la Fuente con una ventaja de 4-0.

Lee también: Con remontada de Cristiano: Portugal elimina a Alemania y se convierte en finalista de la Nations League

Kylian Mbappé, también de penalti, y Ryan Cherki descontaron para los franceses cuando el partido ya parecía sentenciado y luego un gol en propia puerta de Daniel Vivian y otro de cabeza de Randal Kolo Muani, ya en el añadido, dejaron el marcador en el 5-4 definitivo.

The Nations League 🤯 #NationsLeague pic.twitter.com/Mb8wurIwvN

Ahora, “la roja” piensa en la final que disputará ante Portugal, que ayer derrotó a Alemania por 2-1, con goles de Francisco Conceiçao y Cristiano Ronaldo.

La final de la Nations League se jugará este domingo 8 de junio a partir de las 15:00 horas en el Allianz Arena, en Alemania.

El encuentro será transmitido a través de la plataforma de streaming Disney+.

Portugal vs Spain in the Nations League final 🤤

🇵🇹🆚🇪🇸 Sunday 8 June#NationsLeague pic.twitter.com/SgkFCfQkih

— UEFA EURO (@UEFAEURO) June 5, 2025