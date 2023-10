La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) manifestó que lamenta que Chile haya sido excluido como sede del mundial de fútbol de 2030.

¿Qué pasó?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del certamen que se realizará en España, Portugal y Marruecos, destacando que unirá tres continentes y seis países.

En concreto, el Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la única candidatura será la combinada, que albergarán el evento en 2030 y “clasificarán automáticamente de la asignación de plazas existente sujeto a la finalización de un proceso de candidatura exitoso dirigido por la FIFA y una decisión del Congreso de la FIFA en 2024”.

“Además, habiendo tenido en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial de la FIFA, el Consejo de la FIFA acordó por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital del país, Montevideo, donde se celebró la primera en 1930, además de tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay”, añadió la federación.

Durante el anuncio en conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sostuvo que la FIFA decidió excluir a Chile de la organización del certamen: “Originariamente, se hablaban solamente de dos países: Uruguay y Argentina. Después se amplió el mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto la propuesta Uruguay, Argentina y Paraguay, y más tarde se unió Chile”.

“Ahora, es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son quienes determinan cómo y qué”, agregó.

Reacción de ANFP

Tras la decisión, Pablo Milad, presidente de la ANFP, dijo que la asociación lamenta la exclusión de Chile.

“En adelante, nuestra atención continuará puesta en nuestro desafío deportivo. El primero de ellos es la participación de la nuestra selección adulta en el proceso clasificatorio del Mundial 2026, así como puestas nuestras selecciones femeninas y sub-23 en los Juegos Panamericanos”, continuó.

De este modo, Milad afirmó que, como institución, seguirán “volcados en el desarrollo deportivo de nuestro país poniendo especial énfasis en el futbol formativo, dando pasos importantes en nuestra infraestructura y perfeccionando nuestra gobernanza y procesos normativos, que son los pilares de nuestra gestión”.

Finalmente, el timonel del fútbol chileno expresó que, lo ocurrido, “no se trata de una persona, esto se trata también de un gobierno, ya que estamos postulando por un gobierno”. En esta línea, recalcó que “esto significa un duro golpe no solo para mí como presidente, sino que para todo un país”.

Gobierno: “No estaba en nuestro conocimiento”

Quien también habló de la situación fue el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Durante una actividad oficial sobre los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, el secretario de Estado expresó: “Aquí hay una situación que ha sido avanzada dentro del régimen que FIFA tenía preparado, pero que no estaba en nuestro conocimiento“.

“La decisión tomada por FIFA, aprobada hoy en su consejo, altera la constitución de la postulación original de los cuatro países (…). Ante esta situación, en los próximos días el consorcio tendrá una reunión de sus miembros en la que se definirá el curso de la corporación 2030″, finalizó.