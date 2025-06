Revelan desconocida oferta de La Roja a Pellegrini: “Me dijo que tenía un compromiso de honor con Villarreal”

Harold Mayne-Nicholls relató la desconocida movida de la ANFP.

En medio del vacío que dejó Ricardo Gareca tras renunciar a la Selección Chilena, resurge una historia poco conocida sobre una oferta que recibió Manuel Pellegrini para dirigir a la Roja.

El encargado de revelarla fue Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, quien relató la anécdota durante una entrevista en el programa El Almanaque de Florete.

“Cuando le propuse la Selección, él tenía un compromiso con Villarreal”, recordó Mayne-Nicholls. “Porque a mí me interesó trabajar con él. Primero fui a buscar a Marcelo (Bielsa), pero no me podía jugar todo a una sola carta. Por eso hablé con Manuel, pero me dijo que tenía un compromiso de honor con Villarreal”, relató.

Actualmente, Pellegrini dirige al Real Betis y, según Mayne-Nicholls, sigue siendo un nombre difícil de convencer: “Obvio que intentaría ayudar a la ANFP para que lo convenzan, pero es muy difícil, porque Manuel me va a preguntar si las decisiones van a ser tuyas o del directorio”.

En paralelo, la ANFP definirá a Sebastián Miranda, técnico de la Sub 17, como interino mientras se resuelve la búsqueda del nuevo seleccionador tras la eliminación de Chile del Mundial 2026.