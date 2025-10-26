Nueva lesión complica al Sevilla: Alexis Sánchez podría estar fuera hasta siete semanas

A través de un parte médico publicado en su sitio oficial, el club andaluz informó que el tocopillano “sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución”.

Alexis Sánchez volvió a ser víctima de las lesiones.

El delantero chileno tuvo que abandonar el partido ante Real Sociedad al minuto 52 el pasado viernes, en la derrota del Sevilla por la liga española, y nuevamente encendió las alarmas sobre su estado físico.

La dolencia deja a Sánchez descartado para el próximo encuentro del Sevilla por la Copa del Rey, ante Toledo, programado para este martes 28 de octubre a las 17:00 horas de Chile.

Este nuevo contratiempo se suma a las dificultades físicas que el chileno ha enfrentado desde su regreso a Europa. En su breve paso por Udinese ya había sufrido un desgarro antes del debut, además de otras molestias que limitaron su rendimiento y lo dejaron sin goles en la campaña.

Aunque el Sevilla no ha confirmado el tiempo exacto de recuperación, los informes preliminares señalan que Alexis Sánchez podría permanecer entre cinco y siete semanas fuera de las canchas, lo que lo dejaría fuera de varios compromisos importantes tanto en La Liga como en la Copa del Rey.