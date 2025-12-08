“Nos desprestigia a nivel internacional”: Selección chilena de hockey junior denuncia cambio de sede por concierto que pone en riesgo final del Mundial

La federación nacional acusó que la reprogramación de la final del Mundial Junior, motivada por la realización de un concierto en el recinto original, afecta la planificación deportiva, compromete la seguridad del evento y proyecta una imagen de desorden organizativo frente a otros países participantes.

La selección chilena de hockey césped sub-21 acusó este lunes un grave conflicto logístico que, aseguran, pone en riesgo la realización de la final del Mundial juvenil en el Estadio Nacional.

Según el equipo, la administración del recinto aprobó recientemente el traslado de un festival de metal —originalmente programado para el Estadio Monumental— hacia un sector colindante a las canchas donde se debe disputar el partido decisivo.

De acuerdo con la denuncia, la extensión del evento musical coincide exactamente con el horario de la final, fijada para las 20:00 horas, mientras que los conciertos se proyectan hasta pasada la medianoche.

El plantel sostuvo que el nivel de ruido podría alterar el desarrollo del encuentro e incluso comprometer la transmisión televisiva que será emitida a más de 100 países.

Los deportistas aseguraron que el cambio fue informado con pocos días de anticipación, pese a que el campeonato lleva más de un año de preparación.

En su declaración, llamaron a respetar la programación deportiva y advirtieron que la situación podría impactar negativamente en la imagen internacional del país como organizador de eventos de alto nivel.

“Exigimos que se respete el deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto, es el rostro de Chile. Todo este problema nos desprestigia a nivel internacional. Así será difícil que nos den otros eventos”, cuestionaron.