“No le da”: Eduardo Vargas enfrenta duras críticas en Uruguay tras su bajo rendimiento en Nacional

El delantero chileno no ha logrado asentarse en la titularidad del club charrúa.

El delantero chileno Eduardo Vargas atraviesa un difícil momento en su nuevo club, Nacional de Uruguay. A pesar del triunfo por la cuenta mínima ante Racing de Montevideo el pasado fin de semana, el atacante no logró destacarse en el partido y comenzó a recibir duras críticas por su nivel de juego.

Vargas ingresó en el minuto 67 en reemplazo de Diego Herazo, pero su participación pasó desapercibida, lo que aumentó la impaciencia de los hinchas del ‘Bolso’. Su llegada a Uruguay generó grandes expectativas, ya que se esperaba que se convirtiera en una pieza clave del equipo. Sin embargo, hasta ahora solo ha marcado un gol, un penal ante Boston River, y no ha logrado consolidarse como titular.

La falta de ritmo del exjugador de Atlético Mineiro también genera preocupación en la Selección Chilena, donde Ricardo Gareca cuenta con él para los cruciales encuentros contra Paraguay y Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas. Su escasa actividad en Nacional podría afectar su rendimiento en estos compromisos.

Los hinchas uruguayos han manifestado su descontento en redes sociales, criticando la falta de influencia de Vargas en el equipo. “Eduardo Vargas tremendo ex jugador, no gana una, no le da!! Por suerte lo citaron a la selección de Chile y no va estar en la fecha que viene”, escribió un aficionado en X. Otro hincha expresó: “Estoy podrido de que cada pelota que agarra Vargas termina en el piso pidiendo foul. ¿Cuánto le falta para ‘ponerse a punto’?”.