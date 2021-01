(Agencia Uno) – El tenista chileno Cristian Garin (22º de la ATP) comunicó este martes que no será parte del Abierto de Australia 2021, primer Grand Slam de la temporada, debido a una lesión.

A través de su Instagram, la primera raqueta nacional informó que “estoy muy triste de informar que hace una semana sufrí una caída, la cual me dejó con mucho dolor en mi muñeca izquierda (esguince)”.

“Se me ha hecho muy difícil jugar los últimos días y dadas las restricciones del torneo, no me permiten viajar con mi fisioterapeuta, lo cual hace imposible una buena recuperación“, añadió.

De esta forma, el Tanque aclaró que “lamentablemente no podré estar jugando este año en Australia, lo cual es algo muy difícil de aceptar para mí. Espero volver en buenas condiciones y con las mejores energías para la gira en Sudamérica”.

Recordar que Garin venía de caer el pasado 9 de enero en los octavos de final del torneo ATP 250 de Delray Beach, en Estados Unidos, donde llegaba como el principal cabeza de serie.

Además del Australian Open, el ariqueño se perderá también el ATP 250 de Melbourne, certamen previo al primer gran evento tenístico del año.