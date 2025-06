“Para mí esto no es fútbol”: DT del Chelsea carga contra suspensiones de partidos: “Es un chiste”

Cuando quedaban cinco minutos para que terminara, el partido entre Chelsea y Benfica fue suspendido debido a una tormenta eléctrica.

El encuentro estaba programado para culminar a eso de las 17:00 horas; sin embargo, el parón duró cerca de dos horas, a la espera de que mejoraran las condiciones meteorológicas.

A pesar de que los blues ganaron por 4-1, el DT Enzo Maresca cargó contra la organización del evento tras la extensa demora.

“Durante 85 minutos estábamos controlando el partido, no concedimos nada y creamos suficientes oportunidades para ganar el partido. Y luego, después del parón, el partido cambió por completo”, expresó en el punto de prensa tras el duelo.

El italiano manifestó en duros términos que “personalmente, para mí esto no es fútbol”, y añadió: “Creo que es un chiste, honestamente”.

Enzo Maresca después de que suspendieron por casi 2 horas el partido del Chelsea vs Benfica:

“Esto es un chiste de mal gusto, para ser honesto, esto no es fútbol. Al menos no para nosotros. Esto no puede seguir así. Yo entiendo que pares un partido por razones de seguridad.… pic.twitter.com/HjXRySD5es

— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 29, 2025