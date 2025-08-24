Deportes us open

Nicolás Jarry fue derrotado en su debut en el US Open

Por CNN Chile

24.08.2025 / 13:47

El chileno cayó en tres sets ante el checo Jakub Mensik.

Nicolás Jarry (102°) cayó derrotado en la primera ronda del US Open.

El chileno perdió por 7-6(7-5), 6-3 y 6-4 ante el checo de 19 años Jakub Mensik, quien está en el puesto 16 del Ranking ATP.

A pesar de haber llevado el primer set a tie break, Jarry no logró remontar, y cayó por 7-5.

En el segundo set también estuvo complicado, y logró solo tres puntos.

En el último y definitivo, el tenista nacional no logró doblegar a su rival. Tuvo cuatro puntos de quiebre, pero no pudo aprovecharlos para remontar.

De ese modo, el único chileno en competencia es Alejandro Tabilo (122°), que el próximo martes se medirá ante el alemán Alexander Zverev (3°).

