Este domingo a las 15:00 horas de Chile, el PSG y el Bayern Munich se enfrentan en la gran final de la Champions League a disputarse en el Estadio da Luz de Lisboa.

Ganar este trofeo es la gran ilusión del brasileño Neymar, la figura del equipo francés, objetivo que no ocultó en una entrevista con Daily Star de Inglaterra.

O PAI TÁ ON 🇧🇷 pic.twitter.com/UCSKXfa0Hi — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 22, 2020

“Aquí es donde queríamos estar. Los propietarios tienen un gran proyecto y parte de ese proyecto debe ser llegar a ser considerado como el mejor de Europa. Nunca hemos estado más cerca de lo que estamos ahora, pero debemos mantener la concentración”, dijo el astro brasileño.

Asimismo, el ex Barcelona reconoce que se siente con confianza: “El Bayern será una prueba muy grande, pero estaremos preparados. Tienen muchos buenos jugadores, pero nosotros también estamos a un alto nivel y siento que nunca he jugado tan bien desde que llegué a París”.

Sobre la posibilidad de quedarse con la “Orejona”, señaló: “Ganar la Champions League es especial, lo sé. Pero ganarla con el PSG sería hacer historia, y eso es exactamente lo que vine a hacer aquí”.

Finalmente, se refirió a la opción de recibir el el Balón de Oro (cancelado este año) o el premio The Best en algún momento de su carrera: “Messi y Cristiano Ronaldo, por supuesto, han dominado en los últimos 10 años este trofeo porque no son de este planeta. Sería un honor ganarlo. Pero este premio te llega por lo que logras en el campo y por lo que tú ayudas al equipo a conseguir éxitos, así que es en eso en lo que me concentro. Todo lo demás encajará si es necesario”.