La deportista chilena, Natalia Duco, sufrió una dura derrota esta tarde en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al finalizar en la séptima posición en la prueba de lanzamiento de bala, quedando fuera del podio panamericano.

Emocionada, Duco habló con la prensa sobre su situación actual y los desafíos que ha enfrentado en los últimos años en el deporte.

“Fueron tres años en los que no competí. Entrenábamos en las plazas, no podía acceder a una pista. Luego, mi entrenadora falleció, y me encontré sin entrenador. Ahora, entreno a distancia con un entrenador externo, algo muy amateur, lejos de lo que hacía antes“, comentó.

Con lágrimas en los ojos, la atleta expresó: “Como mamá, mujer y deportista, decidí que mi prioridad era mi hijo antes que el deporte. Ese fue un costo que quise asumir, y tal vez hoy no gané una medalla, pero estoy aquí como una madre que cuida de su hijo, que lo lleva al jardín, que está con él todos los días y que además compite”.

Duco, quien ha ganado múltiples oros en citas internacionales, no pudo mostrar su mejor versión y finalizó en la séptima posición con un lanzamiento de 16.58 metros en su último intento.