Murió Suleiman Al Obaid, el “Pelé del fútbol palestino”, en medio de un ataque en Gaza

El exdelantero de la Selección de Palestina, Suleiman Al Obaid, falleció este miércoles en el sur de la Franja de Gaza mientras esperaba ayuda humanitaria, según confirmó la Federación Palestina de Fútbol.

Apodado el “Pelé del fútbol palestino”, Al Obaid fue uno de los máximos referentes deportivos de su país, con más de cien goles en su carrera y destacadas participaciones en torneos internacionales, incluyendo las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014.

La Federación informó que Al Obaid fue “martirizado” tras un ataque de las fuerzas israelíes dirigido a civiles que aguardaban ayuda.

Con su muerte, el número de integrantes de la comunidad futbolística palestina fallecidos en el actual conflicto asciende a 321.

En Chile, el club Palestino expresó públicamente su pesar por el fallecimiento del exfutbolista.

“La leyenda del fútbol de Gaza y exjugador de la selección nacional, Suleiman Al Obaid, fue asesinado por disparos de las Fuerzas de Ocupación Israelíes mientras intentaba conseguir ayuda”, publicó la institución en sus redes sociales, solidarizando con el pueblo palestino y exigiendo a los organismos internacionales del deporte pronunciarse ante estos hechos.